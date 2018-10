Endlich schwarze Zahlen in Sicht

Im letzten Dezember hat die Volketswiler Gemeindeversammlung einer Steuerfusserhöhung von 35 auf 38 Prozent zugestimmt. Darum sei trotz der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Gesundheitskosten und höheren Sozialausgaben ein ausgeglichenes Budget möglich geworden, schreibt der Volketswiler Gemeinderat in einer Mitteilung. Das Budget für das Jahr 2019 sieht darum bei einem Aufwand von rund 58,12 Millionen Franken und einem Ertrag von 58,35 Millionen Franken ein Plus von rund 230’000 Franken vor. Damit rechnet die Gemeinde zum ersten Mal in diesem Jahrtausend mit einer «schwarzen Null».

Finanzielle Lage weiterhin angespannt

Der Gemeinderat hat nebst dem Budget 2019 auch den Finanzplan 2018 – 2022 verabschiedet. Dieser wurde gemeinsam mit der Schulgemeinde erstellt und sieht Investitionsprojekte von gesamthaft 57 Millionen Franken vor. Davon entfällt rund die Hälfte auf die Politische Gemeinde.

«Die finanzielle Lage ist nach wie vor angespannt», heisst es im Bericht weiter. Auf weitere Steuerfusserhöhungen könne jedoch vorläufig gemäss Finanzplan verzichtet werden. Die mittelfristige Entwicklung sei davon abhängig, welche weiteren Aufgaben auf die Gemeinden abgewälzt werden.

Neu dazugekommen ist ab 2019 bereits der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds, welcher für Volketswil auf 535‘000 Franken zu stehen kommt und bereits im Budget miteingerechnet ist. Finanziert werden soll er über begrenzte Fahrkostenabzüge zwischen Wohn- und Arbeitsstätte, was in den Folgejahren zu höheren Steuereingängen führen sollte, jedoch den Betrag nicht ganz ausgleichen wird.

Mindereinnahmen bei Steuern 2018

«Aus finanzpolitischer Sicht steht die Gemeinde Volketswil in den kommenden Jahren weiterhin vor grossen Herausforderungen», heisst es in der Mitteilung. Die Aufwandüberschüsse der letzten Jahre konnten nur dank dem hohen Nettovermögen aufgefangen werden. Eine aktuelle Beurteilung der Steuerentwicklung 2018 durch die Abteilung Finanzen zeige, dass der Steuerertrag der Politischen Gemeinde 19,1 Millionen Franken beträgt. Im Voranschlag 2018 wurde mit 19,6 Millionen Franken gerechnet. Somit muss mit Mindereinnahmen von rund einer halben Million Franken gerechnet werden.

Weiter habe der zu erwartende Finanzausgleichsbeitrag des Kantons Zürich das Budget 2019 gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,1 Millionen Franken verbessert. Die unterdurchschnittliche Steuerkraft in Volketswil im Vergleich zum Kantonsmittel mache sich weiterhin bemerkbar.

Investitionen verdoppelt

Sämtliche Investitionen des Jahres 2019 können laut Mitteilung mit den vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert werden. Das Investitionsvolumen des Verwaltungsvermögens beträgt im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr rund das Doppelte. Im Investitionsbudget ist neu die erste Hälfte des Neubaus Kantonales Durchgangszentrum von 3 Millionen Franken enthalten. Zudem wird in den gebührenfinanzierten Bereichen Kabelnetz und Wasserversorgung je etwa 0,5 Millionen Franken mehr investiert als im Vorjahr. Die Gesamtnettoinvestitionen pro Einwohner betragen rund 451 Franken, im Vorjahr waren es 210 Franken.

Der Voranschlag 2019 der Politischen Gemeinde mit einem Steuerfuss von 38 Prozent und einem Ertragsüberschuss von rund 230’000 Franken wird dem Souverän an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember zur Abstimmung unterbreitet.