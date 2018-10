Indien und die Schweiz rücken näher

Es ist ein besonderes Jahr für die Beziehung zwischen der Schweiz und Indien. Sibi George, indischer Botschafter der Schweiz, Liechtenstein und Vatikan: «Wir können den 70-jährige Freundschaftsvertrag zwischen unseren Ländern feiern. Und unser Landesvater Gandhi hätte am Dienstag seinen 150. Geburtstag gehabt. Was vielen unbekannt ist: Gandhi kannte die Schweiz, er besuchte 1931 Lausanne, Genf und Montreux mit seinem Freund und Nobelpreisträger Romain Rolland. Wir ehren dieses Jubiläum mit einer neuen Briefmarkenkollektion.»

Parlamentarische Gruppe gegründet

Rund 25'000 Inder leben in der Schweiz. Mit dem Veltemer Nik Gugger sitzt der erste Politiker mit indischen Wurzeln im Nationalrat. Seit je her pflegt er den Austausch der beiden Kulturen. In der Herbstsession gründete er die Parlamentarierische Gruppe «Schweiz – Indien». Diese engagiert sich, um die Beziehung zwischen den Ländern auf politischer, wirtschaftlicher, sozialer und touristischer Seite zu pflegen. «Bis heute existiert beispielsweise kein Freihandelsabkommen, auch ist die Ayurvedische Medizin in der Schweiz noch nicht voll anerkannt», nennt der EVP-Politiker zwei Punkte, die dadurch langfristig verbessert werden sollen.

Gruppe stösst auf grosses Interesse von links bis rechts

Im Normalfall starten solche Parlamentarischen Gruppen mit fünf bis sechs Personen. «Meiner Idee schlossen sich aber innert zwei Tagen 38 Personen, also rund 20 Prozent des Parlaments an», sagt Nik Gugger sichtlich zufrieden. Besonders erfreulich sei für ihn, dass alle Parteien vertreten sind. Zum Kernteam gehören unter anderem Daniel Jositsch (SP-Ständerat) und Roland Büchel (SVP-Nationalrat). Gugger: «Indien ist für die Schweiz ein ökonomisch sehr wichtiger Partner. Deswegen ist es erstaunlich, dass in den letzten Jahrzehnten noch keine solche Gruppe gegründet wurde.»

Der indische Botschafter schätzt das Engagement des Winterthurers: «Dass Nik Gugger die Parlamentariergruppe gegründet hat, freut mich. Es ist wichtig, dass konstant ein Austausch zwischen Indien und der Schweiz stattfindet, um die besondere Freundschaft zwischen einer der ältesten und einer der grössten Demokratien zu pflegen», so Sibi George.

Eine Geburtstagsfeier für Gandhi

In Anwesenheit von Nik Gugger, Sibi George und weiteren Botschaftern wurde der Geburtstag von Gandhi am Dienstag im Indian House in Bern gefeiert. Für den EVP-Nationalrat hat diese Persönlichkeit eine grosse Bedeutung: «Er setzte sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft ein, unabhängig von sozialen Schichten und stets mit friedlichen Lösungen. Dies hat mich stark beeinflusst.»

Auch der Bundesrat steht im Austausch mit Indien. In den letzten zwei Jahren besuchten Alain Berset, Ignazio Cassis, Doris Leuthard und Simonetta Sommaruga das Land. Auch der künftige Bundesratspräsident Ueli Maurer will noch diesen Herbst Indien einen Besuch abstatten.