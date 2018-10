Mitte-Links formiert sich

An der Grossen Gemeinderatssitzung vom 14. Juni wurde der kommunale Richtplan verabschiedet. Darin wird festgehalten, wie sich Illnau-Effretikon in den nächsten 15-20 Jahren weiter entwickeln sollen. Vertreter der Linken und der Mitteparteien störten sich daran, dass die Bürgerlichen den meisten der 32 Änderungsanträge der Geschäftsprüfungskommission zugestimmt haben.

Die gleichen Kreise haben sich jetzt für den bevorstehenden Abstimmungskampf zum Komitee «Richtplan Stadtrat Ja» formiert. Präsidiert wird die Gruppierung von GLP-Gemeinderat Andreas Hasler und CVP-Gemeinderat Matthias Müller. Weitere Mitglieder sind auch GLP-Präsident Beat Bornhauser, SP-Co-Präsident Andreas Furrer, Grünen-Präsident Urs Gut, EVP-Präsident David Zimmermann und die Parlamentarier Kilian Meier (CVP), Brigitte Röösli (SP), Cornelia Tschabold (EVP) und Denise Tschamper (Grüne).

Verkehrschaos in Quartieren

Entgegen dem ausgewogenen und überlegten Vorschlag von Stadtrat und Ortsplanungskommission habe der Grosse Gemeinderat zahlreiche Änderungen beschlossen. Entstanden sei daraus ein Richtplan ohne erkennbares Konzept, der die Gemeinde weit weg von einer starken, gesunden und lebenswerten Entwicklung bringe, schreibt das Komitee in einer Mitteilung.

Der Richtplan des Gemeinderats sei in diversen Punkten schlicht nicht durchdacht – mit fatalen Folgen, wie das Komitee betont: «Das heimische Gewerbe wird aus den Zentren vertrieben, weil an den Siedlungsrändern eine übermächtige Konkurrenz aufgebaut werden soll. In den Quartieren entsteht ein Verkehrschaos, weil kreuz und quer durch die Stadt Einkaufsverkehr entstehen wird. Gewachsene Einfamilienhausquartiere werden zerstört, weil sie zu Aufzonung freigegeben werden. Das können auf keinen Fall die Ziele für unsere Stadt sein.»

Der stadträtliche Vorschlag hingegen werde einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen Entwicklung gerecht.«Er bringt allen Ortsteilen neue Impulse für die Zukunft und fördert unsere Zentren als Treffpunkte. Zudem schafft er attraktive Wohngebiete und neue Arbeitsplätze.» So werde Illnau-Effretikon zur attraktiven und lebendigen Stadt, in der sich alle wohlfühlen.