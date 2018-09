Stadtrat Uster für sichere Velowege

Die SP Uster hat am 9. April die von ihr lancierte Volksinitiative «Für sichere und durchgängige Velowege» bei der Stadtkanzlei eingereicht. Diese umfasst einen Rahmenkredit von fünf Millionen Franken, um ein flächendeckendes und sicheres Veloweg-Netz zu planen und zu bauen. Darüber hinaus soll die Veloinfrastruktur verbessert werden. Nachdem der Stadtrat bereits im Juli das Zustandekommen der Initiative bestätigt hat, beantragt er nun dem Gemeinderat die Volksinitiative für gültig zu erklären und ihr zuzustimmen, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Veloverkehr gewinnt in Uster an Bedeutung

Das Thema Veloverkehr hat in der Stadt Uster in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Auch die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes (GVK) im Rahmen von «Stadtraum Uster 2035» erfolge sinngemäss unter der Hauptstrategie «Uster steigt um!» – vom Auto auf das Velo, den öffentlichen Verkehr oder auf kurze Strecken zu Fuss, schreibt der Stadtrat. «Im Fokus der Veloförderung stehen der Lückenschluss des bestehenden Netzes, die Verbindung der Stadt- und Quartierzentren sowie der wichtigsten Freizeit- und Erholungsräume. Zugleich soll im Zentrum der Strassenraum aufgewertet und verkehrsberuhigt werden – zugunsten von Velofahrenden und Fussgängern.»

Mit dem bisherigen jährlichen Budget zur Verbesserung der Velosicherheit auf Stadtgebiet seien klei-nere, oft schnell umsetzbare Massnahmen abgedeckt und laufende Optimierungen würden bereits stattfinden. «Erste Erkenntnisse des GVK weisen jedoch darauf hin, dass für die Förderung des Veloverkehrs auch grössere Infrastrukturmassnahmen notwendig sind», heisst es im Bericht weiter. Die Veloparkierungen im Zentrum und um den Bahnhof seien die wichtigsten Zielorte für die Velofahrer. Deshalb gilt es diese substantiell zu erweitern. Weiter sei eine zusätzliche, vom Bahnverkehr unabhängige Nord-Süd-Verbindung im Zentrum wichtig, um die Qualität des Velonetzes zu steigern.

Volksabstimmung im Fall einer Ablehnung im Gemeinderat

Mit der Umsetzung der vorliegenden Initiative können laut Stadtrat die Konzeptinhalte des GVK rasch weiterverfolgt und Planungs- und Realisierungsprozesse beschleunigt werden. Aus Kompetenzgründen müssen sich solche Massnahmen aber auf Gemeindestrassen beschränken, da Kantonsstrassen in der Hoheit des Kantons Zürich liegen. Stimmt der Gemeinderat dem Antrag des Stadtrates zu, erarbeitet dieser eine Umsetzungsvorlage. Lehnt der Gemeinderat die Initiative ab, findet eine Volksabstimmung über die Initiative statt.