Andreas Sprenger gibt Comeback als Gemeindeschreiber

Wie der Gemeinderat Bäretswil in einer Mitteilung schreibt, hat er den Hombrechtiker Andreas Sprenger per 1. Mai 2019 zum neuen Gemeindeschreiber ernannt. Er löst damit Felix Wanner ab, der die Stelle seit über 30 Jahren inne hat und per Ende Mai nächsten Jahres in den Ruhestand geht. Sprenger habe den Gemeinderat durch seine Persönlichkeit sowie seine breite Berufs- und Führungserfahrung in der Verwaltung überzeugt.

Über zehn Jahre in Rüti

Sprenger war Stellvertreter des Stadtschreibers in Illnau-Effretikon und anschliessend über zehn Jahre Gemeindeschreiber in Rüti. Nach einem Auslandaufenthalt ist der 53-Jährige aktuell als Gemeindeschreiber ad Interim in der Gemeindeverwaltung Neftenbach tätig. Wie der Bäretswiler Gemeinderat weiter schreibt, freue er sich, für die Stelle einen ausgewiesenen Fachmann gefunden zu haben.