Uni-Rektor spricht am Ustertag

Der Werdegang von Michael Hengartner

Michael Hengartner ist schweizerisch-kanadischer Doppelbürger. 1966 in St. Gallen geboren, wuchs er im kanadischen Québec auf. Er studierte Biochemie an der Université Laval und doktorierte beim späteren Medizin-Nobelpreisträger H. Robert Horvitz am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA. Nach einigen Jahren an der State University of New York at Stony Brook und am Cold Spring Harbor Laboratory kehrte er 2001, einem Ruf an die Universität Zürich folgend, in die Schweiz zurück. 2006 erhielt er für seine Forschung den bedeutenden nationalen Latsis-Preis. Vom Februar 2009 bis Ende Januar 2014 war Hengartner Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Seit dem 1. Februar 2014 ist der Rektor der Universität Zürich. Seit 2016 amtet er zudem als Präsident der Schweizer Hochschulrektorenkonferenz .

Michael Hengartner absolvierte einen Executive MBA an der IMD Lausanne und wurde für seine bahnbrechende Forschung zur molekularen Basis der Apoptosis, eine Form des programmierten Zelltodes, mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt; unter anderem erhielt er 2006 den Nationalen Latsis Preis der Schweiz. Ausserdem untersucht er auch Mechanismen von Krebs‐, Alzheimer‐ und Alterskrankheiten. 2010 wurde ihm der Lehrpreis der Universität Zürich verliehen. 2016 wurde Michael Hengartner der Ehrendoktor der beiden Universitäten Paris-Sorbonne und Université Pierre et Marie Curie verliehen. Der Uni-Rektor wurde für seine molekularbiologische Forschung und seine Verdienste um die Gesellschaft ausgezeichnet.

Der Molekularbiologe ist mit der Biologin Denise Hengartner verheiratet. Das Paar hat sechs Kinder.