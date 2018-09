Filz-Vorwürfe wegen Hunde-Badeplausch

Normalerweise will Ende September kaum mehr jemand in die Badi. Doch dieses Jahr war das anders. Noch letztes Wochenende strahlte die Sonne und das Thermometer zeigte 25 Grad – ideales Badiwetter also. Doch während die Badis an vielen Orten bis letztes Wochenende offen blieben, schloss die Badi Meierwiesen bereits am 15. September ihre Tore. Deswegen muss sich der Wetziker Stadtrat Marco Martino (SVP), Ressort Bevölkerung und Sport, nun unangenehme Fragen gefallen lassen.