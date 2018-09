Den Stadtrat zur Weiterentwicklung der Velostadt bewegen

Das Komitee der Winterthurer «Velo-Initiative» überreichte am Montag 1503 Unterschriften an die Bauvorsteherin Christa Meier. In der Initiative wird ein Kredit von acht Millionen Franken gefordert, der zur Verbesserung der städtischen Veloinfrastruktur beitragen soll. Der Stadtrat habe in diesem Bereich in letzter Zeit zu wenig unternommen.