430 Unterschriften für eine Tagesschule

430 Personen haben die Volksinitiative «bezahlbare Tagesschule jetzt» der SP und der Grünen unterschrieben – am Dienstag wurden die Bögen an Stadtpräsident André Ingold (SVP) überreicht. Es ist der wiederholte Versuch, in Dübendorf eine Tagesschule einzuführen. Und Gemeinderätin Tanja Walliser (SP) ist überzeugt, dass es diesmal klappen wird. «Der Rückhalt in der Bevölkerung ist gross. Ich freue mich auf die Abstimmung.»