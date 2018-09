Kantonsrat segnet Eigentümerstrategien für IPW und KSW ab

Ab Januar 2019 haben KSW und IPW mehr Freiheiten: Sie bleiben zwar im Eigentum des Kantons – sie erhalten aber mehr unternehmerischen Spielraum, etwa bei der Planung ihrer Immobilien. Der Kantonsrat, der IPW und KSW bisher über den Budgetprozess gesteuert hatte, muss sich ab diesem Zeitpunkt zurückhalten. Er soll die Spitäler nur noch indirekt über eine Eigentümerstrategie lenken, die alle vier Jahre angepasst werden kann. Einmal im Jahr soll er zudem den Bericht der Spitäler genehmigen.

Eine Eigentümerstrategie wie für KSW und IPW beschloss der Kantonsrat im Jahr 2017 auch schon für das Unispital USZ und die Psychiatrische Uniklinik PUK. Und wie damals waren die Eigentümerstrategien auch an diesem Montag im Kantonsrat höchst umstritten. Die bürgerliche Mehrheit setzte sich aber auch dieses Mal durch, so dass die Strategien auf Januar 2019 in Kraft treten.