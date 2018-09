Kindergarten wird für über 2 Millionen vergrössert

Für 2,14 Millionen Franken kann der Kindergarten an der Jonastrasse in Wald saniert und erweitert werden. Der Kredit wurde an der Urne deutlich mit 74,3 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 34,48 Prozent.

Baustart nächsten Sommer

Der Bau wurde 1988 so konzipiert, dass ein zweiter Kindergarten angebaut werden könnte. Äusserlich soll sich das Erscheinungsbild nicht gross verändern. Das Tragwerk des bestehenden Gebäudes bleibt erhalten. Im Innern sollen jedoch die Wände der bestehenden Toilettenanlage und die darüber liegende Decke abgebrochen werden. An dieser Stelle entsteht ein Treppenaufgang ins Obergeschoss sowie ein zweigeschossiger Luftraum.

Die Bauarbeiten beginnen aller Voraussicht nach nächsten Sommer und dauern ein Jahr. Es ist geplant, dass die Kinder des Kindergartens während der Bauzeit in Räumen des Schulhauses Binzholz unterrichtet werden.