Initiativen scheitern klar, aber Ja zu Velo-Artikel

Ja zum Velo-Artikel, Nein zu den beiden Agrarinitiativen: Das ergab die Trend-Rechnung im Auftrag der SRG, wie SRF am Sonntagmittag auf Twitter bekannt gab. Der Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege findet in allen Kantonen Zustimmungen mit einem Ja-Anteil von 57 bis zu 82 Prozent.

Initiative am Portemonnaie gescheitert

Gemäss einer Trendrechnung im Auftrag der SRG hat die Stimmbevölkerung am Sonntag Nein gesagt zur Initiative, die eine starke, kleinbäuerliche Landwirtschaft und faire Preise verlangte. Die Ablehnung hatte sich abgezeichnet. In den ersten Umfragen sprach sich noch eine grosse Mehrheit für die Initiative der Bauerngewerkschaft Uniterre aus. Viele wollten dem ökologisch wirtschaftenden Kleinbauern den Rücken stärken im Kampf gegen Weltmarkt-Konkurrenz und globale Agrarkonzerne.

Letztlich stimmten die meisten dann aber doch mit dem Portemonnaie ab. Der Preis war das Hauptargument der Gegner. Nach und nach fand ihre Botschaft Gehör, dass bei einer Annahme die Lebensmittel teurer würden. Von Preisaufschlägen um bis zu 50 Prozent war die Rede. Die Initianten waren vom Gegenteil überzeugt: Wenn das Angebot wachse, würden die Preise tendenziell sinken, argumentierten sie. Gewachsen wäre das Angebot, weil der Bund für mehr Arbeitsplätze in der Landwirtschaft hätte sorgen müssen.

Die Initiative fand einzig in den vier welschen Kantonen Jura, Neuenburg, Waadt und in Genf Zustimmung.

In einen Topf

Die Gegner dürften davon profitiert haben, dass am Sonntag auch über die Fair-Food-Initiative der Grünen abgestimmt wurde. Diese setzte bei den Lebensmitteln und nicht bei den landwirtschaftlichen Strukturen an. Trotz grosser Unterschiede wurden die beiden Initiativen in der Nein-Kampagne in einen Topf geworfen. Vorbehalte gegen das eine Anliegen belasteten so auch das andere.

Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann sparte nicht mit Kritik. Er bezeichnete die Ernährungssouveränitäts-Initiative als dirigistisch und gefährlich. Die höheren Preise hätten die Bürgerinnen und Bürger seiner Meinung nach «hart» getroffen. Diese wollten sich auch nicht vorschreiben lassen, was sie essen sollen, argumentierte Schneider-Ammann.

Vor allem aber warnte er davor, dass die Schweiz ihre internationalen Verpflichtungen nicht mehr einhalten könnte. Die Schweiz hat Vereinbarungen mit der WTO, der EU und mit Drittstaaten. Das Anliegen, soziale und ökologische Produktionsbedingungen zu fördern, hätte keine Ausnahmen davon gerechtfertigt.

Auch die Fair-Food-Initiative fand einzig in den vier welschen Kantonen Jura, Neuenburg, Waadt und in Genf Zustimmung.

In Zürich nur Velo-Artikel mit Chancen

Die Zürcher Stimmberechtigten werden zwei der drei nationalen Vorlagen ablehnen. Gemäss Hochrechnung haben sowohl die Fair-Food-Initiative als auch die Initiative «Für Ernährungssouveränität» nicht den Hauch einer Chance. Ein Ja dürfte es nur für den Velo-Artikel geben. Deutlich abgelehnt wird voraussichtlich die Fair-Food-Initiative, die nur 32,2 Prozent Ja-Stimmen holen dürfte. Knapp 68 Prozent sagen Nein.

Ein noch deutlicheres Nein gibt es für die Initiative «Für Ernährungssouveränität». Hier sagen voraussichtlich 75,6 Prozent der Stimmberechtigten Nein und nur 24,4 Prozent Ja. Ein Ja gibt es lediglich für den Velo-Artikel. Diesen dürften 71,1 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher annehmen.