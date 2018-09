Dübendorfer Politiker auf Besuch in der Innerschweiz

Traditionsgemäss lädt der amtierende Gemeinderatspräsident seinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Stadtrat in seine frühere Heimat ein. Weil der aktuell höchste Dübendorfer Paul Steiner in Alpthal aufgewachsen ist, ging es diesmal mit dem Car in den Kanton Schwyz. Nach einer Kaffee-Pause stand eine Führung durch das Kloster Einsiedeln auf dem Programm.

Danach ging es weiter zur Brauerei Rosengarten. Hier weihte Inhaber und CVP-Nationalrat Alois Gmür die Besucher in die Geheimnisse des Bierbrauens ein. Natürlich gehörte auch eine Degustation dazu. Den geselligen Abschluss beging die Dübendorfer Reisegruppe in einem Gasthaus am Fusse der Mythen.