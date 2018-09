84 Prozent der Dübendorfer sagen Ja zum Millionen-Kredit

Deutlicher geht es kaum: Am Sonntag legten 4128 Dübendorfer ein Ja für die Erweiterung der Schulanlage Högler in die Urne, 793 stimmten dagegen. Das ergibt einen Ja-Stimmen-Anteil von 83,9 Prozent. Die Stimmbeteiligung liegt bei 32,67 Prozent. Mit den bewilligten 7,29 Millionen Franken wird nun ein neues vierstöckiges Schulgebäude in Holzmodulbauweise erstellt.