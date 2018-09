Volketswiler Schule rechnet mit schwarzen Zahlen

Die Schulpflege Volketswil hat das Budget 2019 verabschiedet, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nachdem mehrere Jahre ein Minus veranschlagt wurde, rechnet die Schulpflege bald wieder mit schwarzen Zahlen: Bei einem Aufwand von rund 43,7 Millionen und einem Ertrag von rund 45,4 Millionen soll das Jahr mit einem Plus von rund 1,7 Millionen Franken abgeschlossen werden.

Die Investitionen zeigen im Verwaltungsvermögen Ausgaben von 6,5 Millionen Franken und ordentliche Abschreibungen von 1,36 Millionen Franken auf. Der Steuerfuss bleibt für das Jahr 2019 bei 65 Prozent.

Leitsätze reduziert

Zudem hat die Schulpflege die Leitsätze zur Schulraumplanung neu gesetzt. Dies weil das Projekt «Schulraum 2020» voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein wird. «Die Leitsätze sollen aber über das eigentliche Projekt hinaus Gültigkeit haben», heisst es in der Mitteilung, daher wurde der Titel «Leitsätze Schulraum» ohne Jahr neu gesetzt und die Leitsätze von fünf auf vier reduziert.

Weiter soll der Begriff der Gesamtschule nicht mehr verwendet werden, da dieser verschieden definiert, verwendet und interpretiert wird. So werde er oft vermischt mit Mehrjahrgangsklassen und altersdurchmischten und/oder niveaudurchmischten Lehrformen. «Festgehalten wird aber weiterhin, dass es an den vier Schulstandorten In der Höh, Hellwies, Lindenbüel sowie Feldhof/Zentral je alle Stufen der Volksschule geben wird», heisst es im Bericht weiter. (zo)