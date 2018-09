Jürg Stahl überdenkt seinen Rücktritt

Er glaubte fest daran, dass die Walliser einer Olympiakandidatur für 2026 zustimmen würde: Der SVPler Jürg Stahl aus Brütten machte Werbung und hoffte, genug Stimmen auf seine Seite zu bekommen. Doch das Wallis lehnte eine Olympia in Sion im Jahr 2026 am 10. Juni ab. Stahl blieb enttäuscht zurück. Anfang Sommer kündigte Stahl dann auch seinen Rücktritt auf Ende der laufenden Legislatur an.

Klarheit Ende Jahr

Doch nun scheint er sich vom Olympia-Nein erholt zu haben: Gegenüber dem «Landboten» sagt er, dass er seinen Rücktritt überdenke, die Gespräche in der Partei laufen noch. Das ist nicht alles: Stahl ist seit fast 20 Jahren im Nationalrat. Deshalb könnte sich der 50-Jährige vorstellen, nächstes Jahr für den Ständerat zu kandidieren. Ob er das tatsächlich mache und wie es überhaupt mit seiner politischen Karriere weitergehe, werde Ende Jahr klar sein.

Als Präsident des Olympischen Komitees habe er denn auch angefangen, sich mit Tokio 2020 und Peking 2022 zu beschäftigen; ihm hätten die sportlichen Leistungen der Schweizer Athleten diesen Sommer motiviert und wieder Kraft gegeben. So konnte er sich von der Niederlage erholen. (Top Online)