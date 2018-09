Vom Hafen, vielen Schweinen und einem kühlen Bier

Ein buntes Programm: So könnte man den Ustermer Ratsausflug vom vergangenen Samstag in den Kanton Thurgau zusammenfassen. Der Einladung von Ratspräsident Matthias Bickel (FDP) waren neben vielen Parlamentariern auch die Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) sowie weitere Stadtratsmitglieder gefolgt.

Die Reise führte die Politiker nach Romanshorn und Egnach. Am ersten Halt in Romanshorn erklärte der Stadtpräsident David H. Bon (FDP) das Entwicklungspotenzial am Hafen und zeigte die «innovativen Planungsvorhaben» der Stadt – unter anderem eine verbesserte Anbindung der Stadt an den Bahnhof.