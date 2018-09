Ein Geburtstag mit viel Polit-Prominenz

Der Baumeisterverband Zürcher Oberland konnte am Wochenende einen stolzen Geburtstag begehen. In der Altrüti Gossau gingen im Beisein von Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) die Festivitäten in einem feierlichen Ambiente über die Bühne.

Gossaus Gemeindepräsident Jörg Kündig (FDP) strich in seiner Grussbotschaft die Vorzüge seiner Wohngemeinde heraus und teilte den Baumeistern mit, dass die Wohneigentumsquote in Gossau den hohen Wert von 57 Prozent erreiche. «Das Bedürfnis nach mehr Mietwohnungen ist offensichtlich», folgerte er.

Drohende Überhitzung?

Der Baubranche falle eine wichtige Aufgabe zu, bilde diese doch das Fundament für eine Entwicklung in den Dörfern. Es gelte dieser jedoch Sorge zu tragen, bisweilen stelle er fest, dass man bezüglich Bautätigkeit nahe der Überhitzung sei. Luca Lardi, der Zentralpräsident der Schweizerischen Baumeisterverbandes, überbrachte seine Glückwünsche. (Marcel Vollenweider)