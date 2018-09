«Im Regierungsrat würde es noch mehr Zusammenspiel vertragen»

Am 4. Oktober entscheiden die Delegierten der FDP Kanton Zürich, wen sie als Regierungsratskandidaten nominieren. Für die Freisinnigen stellt sich die Frage, wen sie an der Seite von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh ins Rennen um den frei werdenden Sitz des abtretenden Gesundheitsdirektors Thomas Heiniger schicken. Im Trio, das die parteiinterne Ausmarchung bestreitet, treten gleich zwei gestandene Politiker aus dem Zürcher Oberland an: der Gossauer Jörg Kündig und der Illnau-Effretiker Thomas Vogel.