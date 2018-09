Bauvorsteherin zieht nach 100 Tagen ein erstes Fazit

Christa Meier wurde letzten März in den Winterthurer Stadtrat gewählt und warf damit Josef Lisibach (SVP) aus der Regierung. Das überraschte nicht nur viele Wählerinnen und Wähler, sondern auch die SP-Politikerin selbst, wie sie heute anlässlich eines Pressegesprächs verriet. «Natürlich hatte ich auf einen Wahlsieg gehofft und mich auch privat wie beruflich darauf vorbereitet. Doch die Chance erachtete ich doch eher als gering.»

Ihr Engangement während des Wahlkampfes zahlte sich also aus. Vor 100 Tagen durfte sie ihr neues Amt als Bauvorsteherin der Stadt Winterthur antreten. Für einen ersten Rückblick lud sie Pressevertreter ins Gebäude vom Forum Architektur Winterthur ein. Ihr Fazit fiel sehr positiv aus, aber auch ein wenig selbstkritisch.

In viele Dossiers eingearbeitet

Als Präsident der Baukommission im Gemeinderat habe sie schon einen guten Überblick über die laufenden und anstehenden Bauprojekte in der Stadt gehabt. «Dennoch wurde ich überrascht, wieviele Projekte zur Instandhaltung sich momentan in der Umsetzung befinden, beispielsweise beim Tiefbauamt.» Da sie ihr Amt kurz vor der «Sommerpause» des Stadtrates angetreten ist, «konnte ich glücklicherweise die ruhigere Zeit im Juli und August nutzen, um mich in die zahlreiche Dossiers einzuarbeiten und mir ein besseres Bild von allen Aufgaben zu machen.» Es gefalle der Tössemerin ungemein, «wie vielseitig die Arbeiten der verschiedenen Abteilungen im Baudepartement sind. Es war von Beginn weg mein Wunschdepartement und ist es immer noch.»

Ausschliesslich lobende Worte gab es für das Personal: «Meine Mitarbeiter sind allesamt äussert professionell und engagiert.»

Lange Wartezeiten

Doch Christa Meier sei selbst überrascht worden, wie lange gewisse Arbeitsschritte im Baudepartement dauern würden. «Damals im Parlament verlangte ich auch immer mehr Tempo bei den Umsetzungen. Doch dies entspricht nicht der Realität.» Gewisse Mühlen mahlen langsam, und auch die aufwendige Koordination mit den verschiedensten involvierten Stellen, wie politischen Parteien, dem Kanton, der SBB und weiteren dürfe nicht unterschätzt werden.

Eine komplexe Baustelle, die es nun zu bewältigen gäbe, sei die Parkplatzverordnung. «Hier befürchteten einige Personen, dass ich als linke Stadträtin alles über den Haufen werfen würde», so Meier. Dem sei aber nicht so. «Wir haben eine gute Grundlage, über die es zu diskutieren gilt. Mein Ziel ist es, die Emotionen auf allen Seiten runterzufahren und das Thema sachlich zu behandeln.»

Enttäuschte Gesichter in ihrer Wählerschaft gab es, als der Stadtrat, trotz rot-grüner Mehrheit, die Obertor-Initiative ablehnte und dem Gemeinderat einen Gegenvorschlag unterbreitete. Christa Meier betonte erneut die wichtige, strategische Bedeutung des bald ehemaligen Polizeiareals. Die Initative ginge in die richtige Richtung, vieles davon sei auch in den Gegenvorschlag eingeflossen, anderes sei aber zum jetzigen Zeitpunkt zu radikal. «Aktuell brauchen wir diesbezüglich noch mehr Spielraum bei möglichen Umsetzungen.»