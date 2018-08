Neu sind Gelder an Leistungen geknüpft

«Fairer und transparenter» will die Gemeinde die Vereinsförderung gestalten. Aus diesem Grund hat sie das neue Vereinsförderungskonzept verfasst. Die Unterlagen waren bereits seit mehr als zwei Monaten öffentlich zugänglich. Am Dienstag lud die Gemeinde zu einem Informationsanlass für das Konzept. Viele Vereine hätten wohl diese Veranstaltung abgewartet, um Fragen zu stellen und sich einbringen zu können, mutmasste Simon Bornhauser, stellvertretender Gemeindeschreiber. Darum seien noch keine Änderungswünsche bei der Gemeinde eingegangen. Der Anlass war laut Gemeinde bewusst mitten in die Venehmlassungsfrist gelegt, damit die Vereine nochmals bis zum 23. September Zeit haben, Änderungswünsche anzubringen.

Das neue Konzept enthält die vier Teilbereiche Leistungsvereinbarungen, Jugendförderung, Hallenkostenrückvergütungen und einmalige Beiträge, von denen vor allem erstere zu reden gaben.

Christa Thoma (CVP), Gemeinderätin und Vorsteherin des Ressorts Kultur, stellte am Dienstag das neue Vereinsförderungskonzept der Gemeinde vor (siehe Box). Der Anlass sollte vor allem den Vereinsvertretern die Chance geben, Fragen stellen zu können. Davon wurde rege Gebrauch gemacht. Kritisiert wurde die Transparenz, Lob gab es für die Bemühungen der Gemeinde.

Kritik an der Beitragsverteilung

Bereits vor ein paar Jahren habe Thomas Gaberthüel, Präsident des Reitvereins Rüti, die undurchsichtige Beitragsverteilung auf die Vereine bemängelt, wie er sagte. Zwar wurden die direkten Zuwendungen an die jeweiligen Vereine aufgelistet und auch veröffentlicht, jedoch geht dies für Gaberthüel zu wenig weit: «Bisher und auch in Zukunft profitieren Vereine von kostenlosen Hallen- und Saalmieten sowie Dienstleistungen der Gemeinde. Ich möchte weiterhin gerne wissen, wie viel Unterstützung jeder Verein auch indirekt erhält.» Thoma antwortete, dass eine Aufschlüsselung nicht möglich sei, da dazu ein aufwändiges Zeit- und Projekterfassungssystem nötig sei. Sie fügte an, dass die direkten Beiträge schon immer öffentlich einsehbar waren.

«Ich möchte weiterhin gerne wissen, wie viel Unterstützung jeder Verein auch indirekt erhält.» Thomas Gaberthüel, Präsident des Reitvereins Rüti

Die Bevölkerung und die Vereine dürfen noch bis zum 23. September Änderungswünsche für das Konzept anmerken. Gaberthüel stört sich aber an der Tatsache, dass danach der Gemeinderat sowie die RPK darüber befinden muss: «Nach der letzten Vernehmlassung weiss niemand, was genau im Konzept steht.» Aus seiner Sicht müsse deshalb auch über das Konzept abgestimmt werden. «Sowieso sehe ich dies eher als Reglement denn als Konzept.»

Mit etwa 850 Mitgliedern ist der TV Rüti der grösste Verein der Gemeinde. Deren Präsident Marc Rivellini gefällt das neue Konzept: «Die Idee ist gut.» Der TV Rüti habe gute Voraussetzungen, auch weiterhin gleich hohe Beiträge aus der Jugendförderung zu erhalten. Rivellini sieht sogar noch weiteres Potenzial: «Bisher haben wir keine Beiträge für Anlässe beantragt. Das werden wir in Zukunft in Betracht ziehen.»

«Gleich lange Spiesse»

Auch das Familiennetz Rüti sieht Vorteile, dass mit dem neuen Konzept «gleich lange Spiesse» für alle Vereine geschaffen werden. Die Präsidentin Lis Altho sagte: «Wir begrüssen, dass Vereine weiterhin kostenlos gewisse Räumlichkeiten mieten können.» Für das Familiennetz würde als Beispiel die Kinderkleiderbörse nicht mehr kostendeckend betrieben werden können, wenn man zusätzlich noch Miete zahlen müsse. Auch andere Vereine nutzten die Gelegenheit und dankten der Gemeinde für die Möglichkeit, Räumlichkeiten gratis nutzen zu dürfen.

Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) sagte zum Schluss: «Sollte der Kredit für die Vereinsförderung am 10. Februar 2019 von der Gemeinde gesprochen werden, würden in Rüti deutlich mehr als 1.5 Steuerprozente in Form von finanzieller und materieller Förderung wieder in die Vereine fliessen.» Das sei sehr grosszügig im Vergleich zu anderen Gemeinden. Luginbühl forderte aber die anwesenden Vereine zur Mitarbeit am neuen Konzept auf.

Das Konzept in Kürze

Die Gemeinde Rüti hat entschieden, die Vereinsförderung neu zu organisieren, um diese in den Worten der Gemeinde «transparenter und fairer «zu gestalten.

Bisher wurden Sponsorenbeiträge teilweise sehr ungleich verteilt. Neu sollen die Beiträge an gesundheitsfördernde, integrative, kulturelle oder gesellschaftliche Leistungen geknüpft werden und mittels Leistungsvereinbarungen zwischen Vereinen und Gemeinde abgeschlossen werden.

Wie bisher sollen Jugendförderbeiträge pro Rütner Jugendlicher ausbezahlt und Hallenkostenrückvergütungen für die Benutzung der Berufsschul- oder Rekrutierungszentrumshalle gesprochen werden.

Das Konzept ist bis 23. September 2018 in der Vernehmlassung und Vereine wie auch Einwohner dürfen sich daran beteiligen.

Nach diversen Überprüfungen und Abstimmungen im Gemeinderat und der RPK befindet das Stimmvolk am 10. Februar 2019 über den jährlichen Kredit von 250’000 Franken für die Jahre 2019 bis 2024.

Ohne diesen Kredit kann das Vereinsförderungskonzept nicht in diesem Masse umgesetzt werden. Die Abstimmung ist nötig, da das Stimmvolk über wiederkehrende Ausgaben über 100‘000 Franken befinden muss.

Wird der Kredit genehmigt, gilt das Konzept von 2020 bis 2024.