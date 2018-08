Das sind die Positionen der Parteien

Nach einer stundenlangen Debatte lupfte es den Linken und den Mitteparteien an der Juni-Sitzung im Illnau-Effretiker Parlament den Hut. Noch vor der Schlussabstimmung über die Festsetzung des kommunalen Richtplans kündigten CVP, EVP, GLP, SP und die Grünen das Behördenreferendum an. Am Tag darauf wurde dieses bei der Stadt formell eingereicht.