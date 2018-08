Ustermer SP-Kantonsrat Feldmann glaubt weiter an Steuerabzug vom Lohn

Jedes Jahr müssen im Kanton Zürich rund 70'000 Steuerpflichtige betrieben werden. Ein grosser administrativer Aufwand, der nicht immer zum Ziel führt. Mit der Zahlung im Verzug sind vor allem Angestellte mit kleinem Einkommen oder befristeten Verträgen.

SP, Grüne und EVP schlugen deshalb vor, dass die Steuern direkt vom Lohn abgezogen werden - allerdings auf freiwilliger Basis. Denn dazu zwingen wollten sie niemand.

Ihre Parlamentarische Initiative (PI) wurde im September 2016 noch vorläufig unterstützt. Doch wie so oft sieht es in der zweiten Runde anders aus: Die Initiative wurde am Montag mit 107 zu 54 Stimmen abgelehnt. Einen freiwilligen Steuerabzug vom Lohn wird es also nicht geben.

Feldmann glaubt weiter an den Steuerabzug

Die Bürgerlichen argumentierten, dass die Steuern ja bereits heute in Raten bezahlt werden könnten. Zudem sei der Staat nicht dazu da, das Volk zu erziehen. Das Nächste sei wohl, dass man sich auch die Miete vom Lohn abziehen lasse. Ein wichtiger Grund, weshalb die Bürgerlichen den Vorstoss beerdigten, war auch der administrative Aufwand, der auf die Arbeitgeber zugekommen wäre.

Für SP-Kantonsrat Stefan Feldmann (Uster) ist das Thema allerdings noch nicht gegessen. Der Steuerabzug vom Lohn werde wiederkommen, entweder über Vorstösse oder dann über eine Volksinitiative. Das Anliegen sei im Volk mehrheitsfähig, ist er überzeugt.