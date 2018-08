Zell stimmt über die Zukunft des Hochwasserschutzes ab

Es kommt selten vor, dass Stimmberechtigte über Geschäfte abstimmen, die in der Höhe von zweistelligen Millionenbeiträgen liegen und dazu auch noch einen Zeitraum von rund zwei Jahrzehnten betreffen. In Zell ist dies in wenigen Wochen der Fall. Am 23. September werden die Stimmberechtigten über den Rahmenkredit in der Höhe von 25 Millionen Franken für den Hochwasserschutz abstimmen. Mit diesem sollen die Gefahren, welche durch Hochwasserschutz drohen, möglichst klein gehalten werden.