Schule Wetzikon feiert ihren «Tag 1»

Etwas mehr als ein Jahrhundert lang war die Primarschule Wetzikon eigenständig, die Sekundarschule mit 185 Jahren sogar noch deutlich länger. Am Dienstag starteten die beiden ehemals getrennten Schulen nun erstmals in ihrer Geschichte gemeinsam ins neue Schuljahr. Der «Tag 1» der neuen Schule Wetzikon markiere ein «neues Kapitel in einem ziemlich dicken Buch», sagte Thomas Ruppanner, Leiter Bildung der Stadt Wetzikon.