Rosmarie Quadranti will in den Regierungsrat

Die Zürcher BDP setzt ihre Hoffnungen im Rennen um einen Platz im Regierungsrat auf Rosmarie Quadranti. An der Mitgliederversammlung vom Mittwochabend in Winterthur wurde sie einstimmig nominiert. «Sie ist eine Mittepolitikerin mit grosser Erfahrung und hat bewiesen, dass sie nicht nur schwatzt, sondern auch umsetzt», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Der Vorteil von Quadranti sei, dass sie Erfahrung in der Exekutive wie auch im Parlament mitbringe.

Erst Ende Juli legte Quadranti ihr Amt als Schulpräsidentin in Volketswil nach 18 Jahren nieder. Die 61-Jährige sitzt seit 2011 für die BDP im Nationalrat und amtet seit drei Jahren als Fraktionspräsidentin. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern fungiert zudem als Präsidentin der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi und des Schweizer Musikrates.

Ein Oberländer Regierungsrat?

Die Regierungsratswahl findet am 24. März 2019 statt. Gut möglich, dass dann eine Politikerin oder ein Politiker aus der Region gewählt wird. Am Dienstag gab die EVP des Kantons Zürich bekannt, dass sie mit dem Pfäffiker Hanspeter Hugentobler einen Sitz im siebenköpfigen Regierungsrat anstrebt. Am 4. Oktober entscheiden zudem die Delegierten der FDP, ob sie mit Jörg Kündig (Gossau), Thomas Vogel (Illnau-Effretikon) oder Martin Farner (Oberstammheim) ihren zweiten Regierungsratssitz verteidigen wollen.