Nik Gugger sagt Internetkriminellen den Kampf an

Mehrere Schweizer haben in den letzten Wochen eine Mail mit erpresserischem Inhalt erhalten. Die Täter wollen Geld. Erhalten sie keines, würden sie manipulierte pornographische Bilder veröffentlichen, unter dem Namen der Erpressten Drogen kaufen, falsche Ebay-Verkäufe tätigen und mehr. Auch vier Nationalräte haben diese Mail erhalten. Unter ihnen der Winterthurer EVP-Nationalrat Nik Gugger.

Vorstoss, um Behörden die Arbeit zu erleichtern

Der Veltemer lässt sich von den Drohungen aber nicht aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil, er sagt der Internetkriminalität den Kampf an. Auch wenn er weiss, dass es schwierig ist, in diesem Fall die Täter zu erwischen, da sie vermutlich aus dem Ausland agieren. Gegenüber dem «Blick» sagt Gugger: «Die Gesetzgebung hinkt beim Cyber Crime hinterher – wenn sich der Server für solche Erpressungsmails im Ausland befindet, sind unseren Behörden die Hände gebunden.» Deswegen wolle er in der Herbstsession einen Vorstoss einreichen, der den Strafverfolgern die Arbeit erleichtere und die Bevölkerung besser vor solchen Attacken schütze.

Nik Gugger als Ständeratskandidat nominiert

Nationalrat Nik Gugger wurde diese Woche von der EVP Kanton Zürich einstimmig als Ständeratskandidat nominiert. Die Partei begründet: « Als dynamische Person, die es wagt, Arrivierte herauszufordern, will er im Ständerat die Mitte stärken. Sein Schwerpunkt ist eine ethische Wirtschaftspolitik, die sich stark macht für soziale und umweltpolitische Anliegen.»