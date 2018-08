«Projekte in Botswana müssen vorerst warten»

60 Personen haben letzte Woche am «Global Youth Summit» in Aarau über die grossen globalen Probleme debattiert. Ziel der internationalen Jugendorganisation «Global Changemakers» ist es, in Workshops, Seminaren und Arbeitsgruppen Lösungsansätze für Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umweltschutz, Wirtschaftswachstum, Gerechtigkeit, Demokratie und Geschlechterpolitik zu entwickeln. Dabei werden die «Global Changemakers» durch die UNO unterstützt. Mit dabei war auch der Pfäffiker Dominic Täubert.