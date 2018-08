Hanspeter Hugentobler soll in den Regierungsrat

Die EVP forderte am Dienstag in einer Mitteilung eine «stärkere Mitte» und will im Kanton Zürich für «deutlich mehr Einsatz für die nächsten Generationen» einstehen. Die Evangelische Volkspartei sieht sich selber als «Einzig Vernünftige Partei» (EVP).

Künftig will sie auch in der Zürcher Exekutive mittun. Die EVP nominiert Kantonalpräsident und Kantonsrat Hanspeter Hugentobler aus Pfäffikon als Regierungsratskandidaten. Er stehe ein für zukunftsorientierte Lösungen in der Politik. Besondere Anliegen seien ihm eine gute Bildung, starke Familien, eine verantwortungsvolle Wirtschaft, ein soziales Miteinander und eine «verantwortungsvolle Verkehrs- und Energiepolitik mit Zukunft».

Gugger will weiter nach oben

Im Kantonsrat strebt die EVP einen Sitzgewinn (neu 9) an und will zusammen mit ihrer Jungpartei bei den Nationalratswahlen einem zweiten Sitz zumindest nahekommen. Als Fernziel bleibe eine eigene Fraktion in Bundesbern. Dafür braucht es fünf Sitze.

Personell heisst das, dass Nik Gugger im kommenden Jahr sowohl für den National- als auch für den Ständerat kandidieren wird. Sein Schwerpunkt ist nach Angaben der EVP eine ethische Wirtschaftspolitik, die sich starkmacht für soziale und umweltpolitische Anliegen.

Auch Grüne wollen wieder mitregieren

Vor Wochenfrist haben auch die Zürcher Grünen den Wahlkampf lanciert. Sie wollen Martin Neukom als Regierungsratskandidaten aufstellen. Er soll am Donnerstag an der Mitgliederversammlung nominiert werden und den 2015 verlorenen Sitz zurückerobern.

Der erste Wahlgang für die Regierungsratswahlen findet am 24. März 2019 statt. In der siebenköpfigen Zürcher Regierung werden zwei Sitze frei. Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) und Baudirektor Markus Kägi (SVP) treten nicht mehr an. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP), Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP), Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) und Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) streben hingegen eine weitere Legislatur an.

Die SVP und die FDP wollen ihre frei werdenden Sitze verteidigen. Die SVP wird voraussichtlich mit Nationalrätin Natalie Rickli (Winterthur) antreten, die FDP wird einen von drei Kantonsräten ins Rennen schicken. Zu diesen gehören Jörg Kündig (Gossau) und Thomas Vogel (Illnau-Effretikon).

Wie die EVP und die Grünen haben auch GLP und EDU bereits angekündigt, einen Angriff auf einen Regierungsratssitz wagen zu wollen. All diese Parteien werden in den kommenden Wochen an ihren Versammlungen die offiziellen Nominationen vornehmen.