Einvernehmliche Lösung für Postzustellung gefunden

Gemeindepräsident Hans-Peter Meier hatte keine Freude, als er im Frühling von der Post mitgeteilt bekam, die Postfächer in Wila würden per 1. Oktober aufgehoben und nach Turbenthal verlegt. «Die Post hatte versprochen, dass es auch nach der Schiessung der Poststelle Wila weiterhin Postfächer in der neuen Post-Agentur im Volg geben wird», sagte Meier damals gegenüber dem «Tössthaler».