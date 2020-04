«Wir gehen unangenehmen Fragen nicht aus dem Weg»

Im Podcast der «RegionalWirtschaft» werden Unternehmen aus der Region und ihre Führungspersönlichkeiten in den Mittelpunkt gerückt. Wie gehen die Führungskräfte mit Rückschlägen um? Wie entwickeln sie kreative Geschäftsideen? In einem rund 35-minütigen Gespräch mit Züriost-Marketingleiter Mike Gadient gibt die Ustermerin Anita Borer, Geschäftsleiterin der Kommunikations- und Beratungsfirma fürschi, Auskunft.

Drei Personen in der Geschäftsleitung

«Optimiert. Kommuniziert.» – so lautet der Claim der fürschi GmbH, der den Kern der Tätigkeit beschreibt. Die fürschi GmbH unterstützt, berät, coacht, entlastet und optimiert seine Kunden in den Bereichen Strategie, Marketing, Vertrieb und Projektmanagement, um anschliessend über die für sie relevanten Print- und Online-Medien hinweg wirksam zu kommunizieren. Der Kunde wird bei der Umsetzung eng begleitet: von der Strategie über die Inhaltserstellung bis hin zur Publikation über die verschiedenen Kanäle und Kommunikationsträger.

Die Geschäftsleitung von fürschi wird komplettiert durch die beiden Mitinhaber Daniel Schnyder und Philipp Stalder. Während Anita Borer ihr Fachwissen in den Bereichen Strategie und Kommunikation miteinbringt, beraten Daniel Schnyder in Prozess- und Projektmanagement und Philipp Stalder in Marketing und Verkauf.