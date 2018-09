Eine heikle Saison steht bevor

Alle fünf bisherigen Ausländer haben den HC Rychenberg verlassen, darunter mit dem Schweden Fredrik Holtz und dem Finnen Mikko Hautaniemi die beiden mit Abstand verlässlichsten Skorer. Nach sechs Saisons im Amt trat auch Cheftrainer Rolf Kern zurück, der vom Finnen Jukka Kinnunen ersetzt wurde. Auf dem Platz besteht die Söldner-Fraktion mit Verteidiger Santeri Torpainen und den Stürmern Mikko Saarnio sowie Tommi Tilus ebenfalls aus Finnen. Kurz: Das Grundgerüst des letztjährigen Playoff-Halbfinalisten ist gehörig durchgerüttelt worden, was für Ungewissheit sorgt.

Eine völlig neue Ausgangslage

Die (zu hohe) 2:9-Niederlage bei Alligator Malans zum Saisonauftakt am letzten Sonntag hat gezeigt, dass der Veränderungsprozess Zeit brauchen wird. «Wir haben mit dem Abgang der routinierten Ausländer kurzfristig an Qualität verloren. Bis Kinnunens Ideen greifen und die jüngeren Spieler ein höheres Level erreichen, brauchen wir Geduld», weiss auch Verteidiger Nils Conrad. Dem 23-Jährigen, in den Playoffs im Frühling in Hochform, wurde auch vom neuen Headcoach das Captainamt übertragen. Conrad vermag der Ausgangslage dennoch Gutes abzugewinnen. «Alle Spieler haben die Chance, mehr Verantwortung zu übernehmen. Oder anders formuliert – es gibt keine grossen Namen mehr, hinter denen man sich verstecken kann.»

Fans als Motivation

Der Zeitpunkt des Umbruchs ist speziell, da der HCR in die neue Axa-Arena umzieht. Mittels einer gelungenen PR-Aktion wurden über 1000 Saisonkarten abgesetzt – das schaffte noch kein Schweizer Unihockeyverein. Sorgt der zu erwartende Publikumsaufmarsch für Druck, gar zu viel Druck? Nils Conrad erinnert sich gerne an die bisherigen Eventspiele des Teams in der Eulachhalle vor 2000 Fans. «Dort war die volle Halle für uns eine grosse Motivation und wir zeigten starke Auftritte. Daher glaube ich nicht, dass uns die Erwartungen der Zuschauer hemmen werden», gibt er sich optimistisch.

Doch auch er weiss, dass im neuen Heim gute Leistungen nötig sein werden, um die Besucherplätze regelmässig zu füllen. Zum Auftakt reisen die Tigers Langnau an (Spielbeginn 19 Uhr), die zum Saisonauftakt Meister Köniz schlugen. Die Emmentaler hat der HCR in der letzten Saison in der vollen Eulachhalle gleich zweimal besiegt. Ein gutes Omen? Damian Keller

Umbruch total

Bei den Red Ants ist die Bilanz des Transfersommers dramatischer als beim HCR. Acht Stammkräfte der ersten beiden Blöcke verliessen den Verein, insgesamt sind 14 Spielerinnen weg. Mit Torhüterin Liva Angehrn (St. Gallen) und Verteidigerin Luzia Kessler (Zug) kamen nur zwei Neue von auswärts, der Transfer einer Ausländerin zerschlug sich – das schmale Kader wird mit eigenen Juniorinnen ergänzt. Der Rekordmeister wird am Samstag (17 Uhr in Oberseen) gegen die Wizards mit dem jüngsten Team der Vereinsgeschichte antreten und dürfte um einen Playoff-Platz bangen müssen.