Wetziker Rapper EAZ für Swiss Music Award nominiert

Arber Rama aus Wetzikon ist den meisten Menschen wohl unter seinem Künstlernamen EAZ ein Begriff. Der 28-Jährige gehört heute zu den besten und erfolgreichsten Rappern des Landes.

EAZ ist kürzlich für den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Male Act» nominiert worden. Neben Rama sind die Band Kunz sowie der Basler Singer-Songwriter Zian nominiert.

Gold und Platin

In derselben Woche hatte EAZ aber gleich doppelten Grund zu feiern: Sein Debütalbum «Apartment 32» wurde in derselben Woche mit Gold ausgezeichnet, wie sein Label Universal Music in einer Mitteilung schreibt.