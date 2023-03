Störung zwischen Effretikon und Winterthur behoben

Am späteren Mittwochnachmittag kam es auf der Strecke zwischen Effretikon und Winterthur mit Zugausfällen und Verspätungen. Dies meldeten die SBB via Twitter. Grund dafür war eine technische Störung an der Bahnanlage. Betroffen waren die Linien IC5, S7, S8, S11 und S23.