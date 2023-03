Wenn die Klausur des Gemeinderats völlig aus dem Ruder läuft

Normalerweise sind Gemeinderatsklausuren geheim. Doch am Wochenende durften die Besucherinnen und Besucher in der prall gefüllten Turnhalle des Schulhauses Schmidrüti für einmal an einer beiwohnen.

Denn der Gemeinderat Pirg tagt im «Freihof» – oder eben auf der Bühne in der Turnhalle. Und im Pirg, da scheint einiges los zu sein.

Schon vor der eigentlichen Sitzung passiert das erste Malheur. Barmaid Säm Keller, gespielt von Marlis Rüegg, mischt aus Versehen dem Gemeindechreiber Martin Müller (Michi Lauener) einen Drink mit Nusslikör. Dieser ist auf Nüsse allergisch.