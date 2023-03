Saubannerzug in Uster sorgt für Unmut

In der Nacht auf Sonntag war ein Saubannerzug durch Uster unterwegs. Die Texte an den versprayten Wänden lassen vermuten, dass es sich dabei um Fussballfans aus Uster handelt. Verschmiert wurden eine private Mauer an der Wermatswilerstrasse, die Bushaltestelle «Bordacker» und ein Fussgängerstreifen, wie der Eigentümer an der Alpenblickstrasse, Walter Fawer schildert.