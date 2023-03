Vermisster Wetziker ist wohlauf

Seit Mittwoch wurde in Wetzikon ein 78-jähriger Mann vermisst. Er hatte seinen Wohnort am späteren Nachmittag in unbekannte Richtung verlassen. Die Kantonspolizei Zürich bat die Bevölkerung deshalb um Mithilfe bei der Suche.

Nun wurde der Vermisste durch die Kantonspolizei Aargau aufgefunden, wie es in einer Mitteilung am Freitagmorgen heisst. Er konnte an seinen Wohnort zurückgebracht und in die Obhut der Pflege übergeben werden.