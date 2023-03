Juniorinnen der Voltige Tösstal sammeln Geld für WM-Teilnahme

Die Juniorinnen der Voltige Tösstal wollen hoch hinaus. Nachdem sie im vergangenen Jahr bereits an der Europameisterschaft in Ungarn und an der Schweizermeisterschaft Gold holten, haben sie bereits das nächste Ziel vor Augen.

Die sechs Athletinnen des Junioren-Teams wollen sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Diese findet im Juli im schwedischen Flyinge statt.