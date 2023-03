Erfolgreiche Rekurse gegen neues Maurmer Parkregime

In Maur sollen in Zukunft einheitliche Regeln beim Parkieren gelten. Gegen das geplante Parkregime der Gemeinde gingen allerdings mehrere Rekurse ein. Diese wurden nun vom Statthalteramt des Bezirks Uster gutgeheissen, wie der Gemeinderat von Maur in einer Mitteilung schreibt.



Das Statthalteramt kam zum Schluss, dass die heutigen Grundlagen in der Gebührenverordnung zur Einführung des neuen Parkregimes noch nicht ausreichend sind. Der Gemeinerat habe die Sachlage bei der Ausarbeitung anders eingeschätzt.