Das Lozzi Museum zieht um

Das Lozzi Museum wechselt seinen Standort: Anstatt in der Villa Flora wird es neu in der Bleiche an der Lindenhofstrasse 1 in Wald zu finden sein. Dies teilt die Präsidentin des Stiftungsrates der Stiftung Lozzi Museum, Iren Tanner, in einer Medienmitteilung mit.



Der Raum von 200 Quadratmeter bietet doppelt so viel Platz wie die bisherige Ausstellungsfläche in der Villa Flora. Es können noch mehr Objekte ausgestellt werden. Ausserdem sind Führungen mit mehr als 25 Gästen so möglich.