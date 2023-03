Auto Boom im Zürcher Oberland: diese Auto-Institution trotzt den Engpässen

Wie haben Sie Ihr Traumauto aus all diesen Optionen ausgesucht?

Ich mag es bodenständig, unauffällig und zuverlässig. Ein Skoda Kodiaq mit Allrad und Anhängerkupplung macht mich glücklich. So komme ich im Winter mit 4x4 Antrieb in jedes Skigebiet und im Sommer mit den Bikes auf dem Veloträger zu Trails in den Berggebieten. Die Eishockeytasche muss auch noch Platz finden und das bequeme Einsteigen ist zudem ein schöner und angenehmer Nebeneffekt.

Was verkauft sich denn gut und was weniger?

Die Kunden sind in den letzten Monaten viel preisbewusster geworden; wir bemerken dies auch an einem grösseren Zustrom. Preisbewusstsein heisst allerdings nicht, dass man keinen grossen Wert auf eine annehmliche Ausstattung wie Fahrassistenzsysteme oder ein Panoramadach legen kann. Die Herausforderung an mich besteht darin Trends und Entwicklungen so zu verstehen und zu erkennen, dass wir nicht nur den besten Preis anbieten können, sondern auch das beste Produkt. Ein weiteres Beispiel dafür: unsere Kunden werden immer umweltbewusster und es muss demnach nicht immer ein 2-Liter-Motor sein. Der Trend geht in Richtung weniger PS, dafür ein tieferer Verbrauch. Wir haben unser Sortiment auf diese Nachfrage eingestellt.

Thema Umweltbewusstsein: wohin geht der Boom beim Elektroauto?

Elektromobilität ist bereits Realität und wird immer populärer. Im 2022 kamen die sogenannten «Steckerfahrzeuge» auf mehr als ein Viertel aller Neuzulassungen in der Schweiz. Da braucht es keine weiteren Worte mehr. Noch vor zehn Jahren konnten Sie E-Automobile an einer Hand abzählen, heute ist die Auswahl an Stromern fast schon riesig geworden. Wir bei uns haben fast 50 Elektro-Fahrzeuge im Sortiment.

Benzin- oder Dieselantriebe sind also keine Urgesteine?

Auf gar keinen Fall. Das Bewusstsein für klimaneutrales Fahren nimmt immer mehr zu, nach wie vor vertrauen Kunden aber auch stark den konventionellen Verbrennern, also Benzin und Dieselfahrzeuge. Dazu kommen Vollhybride, eine Kombination aus Elektor und Verbrenner, bei denen dank tiefem Verbrauch der Tank länger voll bleibt.

Der Autokauf wirkt viel einfacher als früher. Stimmt das?

Stöberte man vor 30 Jahren noch durch Zeitungsinserate, passiert dies heutzutage virtuell. Unsere Auswertungen ergeben, dass sich in den letzten Jahren das suchen über Smartphones und Tablets stark durchgesetzt hat.

Kauft denn der Kunde auch direkt online bei Ihnen?

Die Kommunikation über digitale Kanäle ist für uns sehr wichtig geworden. Grundsätzlich lässt sich von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zum Vertragsabschluss alles kontaktlos abhandeln. Allerdings ist uns der persönliche Kontakt mit unseren Kunden sehr wichtig: wir sind begeistert von unseren Produkten und freuen uns daher wenn unsere Kunden ihr Wunschauto live besichtigen, austesten, anschauen und anfassen.

Die Kundenberatung ist also trotz digitaler Kanäle immer noch fester Bestandteil Ihres Geschäftsmodels?

Ja, definitiv. Eine professionelle Verkaufsberatung wird bei uns gross geschrieben. Unsere Verkaufsberater sind das Bindeglied vom Unternehmen zum Kunden und somit erste Ansprechperson. Wenn ein Autobesitzer alle 4 Jahre ein neues Auto kauft, dann ergeben sich vor, während und nach dem Kauf immer sehr viele offene Punkte. Unser Verkaufsteam unterstützt unsere Kunden in allen Themen, angefangen bei der Kaufberatung über die Einlösung bis zur Fahrzeugübergabe mit den immer komplexer werdenden Fahrassistenz- oder Infotainmentsystemen. Deshalb habe ich vor unserer Verkaufsmannschaft grossen Respekt, bei den unzähligen Fahrzeugmodellen und deren Systemen immer den Überblick zu behalten.

Was motiviert Sie persönlich jeden Tag?

Ich sehe jeden Morgen ein gut funktionierendes und eingespieltes Team. Mich motiviert wenn unsere Einkaufsabteilung zu attraktiven Preisen schöne Autos kaufen kann, wenn unser Team in der Aufbereitung viele Ausstellungsfahrzeuge im Glanz erstrahlen lässt oder sich Kunden nach der Fahrzeugabholung bei unserem Verkaufsteam für die tolle Unterstützung bedanken.

Autoshow Aathal AG

Zürichstrasse 47, Aathal

044 933 00 00

info@autoshow.ch

Weitere Infromationen unter: www.autoshow.ch