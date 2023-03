«Sophie Guyer» präsentiert neuen Geschäftsleiter

Im Alterszentrum Sophie Guyer in Pfäffikon steht die nächste personelle Veränderung an. Am 1. Juli wird Patrick Reiter die Nachfolge der bisherigen Geschäftsleiterin Susanne Imhof übenrehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Imhof war seit März 2022 Vorsitzende der Geschäftsleitung und habe sich entschieden, das Unternehmen nach einem Jahr wieder zu verlassen.