Juso sammelt während Trychler-Marsch 25'000 Franken

Am Dienstagnachmittag hatten sich in Seegräben Freiheitstrychler und Rechtsextreme zu einer Kundgebung in Seegräben versammelt. Sie wollten mit einer Mahnwache und einem Marsch André Steiner unterstützen, dessen Wohnungskündigung durch die Gemeinde schweizweit für Schlagzeilen sorgte.

Die Gemeinde wollte in der Wohnung Asylsuchende unterbringen. Wie sich jedoch herausstellen sollte, hatte die Gemeinde die Aufnahmequote bereits erfüllt. Trotzdem will sie die Kündigung nicht zurücknehmen.