Spatenstich auf dem Areal der alten Ziegelei in Riedikon ist vollzogen

Nach 58 Jahren ging die auf dem Areal der alten Ziegelei in Riedikon beheimatete Firma Tius AG im Jahr 2020 Konkurs. Die in Oetwil am See und Nänikon-Greifensee ansässige Baufirma Gadola sah eine Gelegenheit, mit einem weiteren Standort im Zürcher Oberland zu expandieren (wir berichteten).