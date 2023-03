Zwei Oberländer Buslinien sollen neu regulär betrieben werden

Auf verschiedenen ÖV-Linien sind mit dem Fahrplanwechsel im Dezember kleinere Änderungen vorgesehen. Die Bevölkerung kann sich ab Montag, 6. März, auf der Website des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) einen ersten Einblick in diese Fahrplanentwürfe verschaffen. Zu den grösseren Neuerungen in der Region gehören die Übernahme der Buslinie 818 zu den Sportanlagen in Uster sowie der Linie 846, des sogenannten Ausflugsbusses, zwischen Uster und Seegräben in den regulären Fahrplan.