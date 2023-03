David Hasselhoff sagt Konzert in Dübendorf ab

«Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt», zitieren die Veranstalter David Hasselhoff in einer Medienmitteilung. Deshalb muss der US-Schauspieler und Sänger seine gesamte Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz absagen.

Am 1. April wäre der 70-Jährige auch in der Dübendorfer «The Hall» aufgetreten. Dieses Konzert wurde nun ebenfalls ersatzlos gestrichen. Alle gekauften Tickets können laut dem Veranstalter ab sofort bis zum 1. Mai zurückerstattet werden. (jeh)