Bubikon schafft Automat für Parkkarten am Bahnhof ab

Der Parkkartenautomat beim Bahnhof Bubikon sei in die Jahre gekommen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Von Seiten des Herstellers könne er in absehbarer Zeit nicht mehr gewartet werden. Mittlerweile würden nur noch wenige Parkkarten aus dem Automaten bezogen. Viele Benutzerinnen und Benutzer würden den Kauf per App vorziehen. Eine Neuanschaffung wäre mit hohen Kosten verbunden, die innert nützlicher Frist nicht mehr amortisiert werden können. Der Automat werde deshalb per Ende März 2023 ausser Betrieb genommen.