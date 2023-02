Ein Weltstar kommt nach Wald

Die Gemeinde Wald hat es neben 30 Städten wie New York, Berlin, Bogotà, Wien und London auf Ute Lempers Tourneeplan geschafft. Die deutsche Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin gilt als Weltstar und wird die diesjährigen Bleiche Sessions eröffnen.



Ute Lemper bringt Ihr neues Programm «Rendezvous mit Marlene» an die Bleiche Sessions. Es basiert auf einem dreistündigen Telefonat zwischen Marlene Dietrich und Ute Lemper im Jahr 1988 in Paris. Ute Lemper stand gerade am Anfang ihrer Theater- und Musikkarriere.