So lange herrscht schon Uneinigkeit zu den DVZO-Zusatzfahrten

Am 20. Februar erhebt Sandra Müller* beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde. Sie beantragt, dass der Entscheid des BAV aufgehoben und abgeändert wird. Konkret soll der Bahnbetrieb so wie bisher, also am ersten und dritten Sonntag im Monat, gestattet werden. Zudem soll der DVZO verpflichtet werden, Lärm- und Feinstaubimmissionen zu vermeiden. Die Gemeinde Hinwil reicht zum selben Zeitpunkt ebenfalls Beschwerde gegen den DVZO beim Bundesverwaltungsgericht ein, aus ähnlichen Gründen wie Sandra Müller.