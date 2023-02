Egger Tankstellenshop nach Umbau wieder geöffnet

Die Erneuerung der Tankstelle am Verkehrsknotenpunkt Egg-Forchstrasse ist nach sechswöchiger Bauzeit abgeschlossen. Dies teilt SPAR in einer Medienmitteilung mit. Am 16. Februar, wird nun die Eröffnung gefeiert und Kundinnen und Kunden können nach dem Tanken an der AVIA-Tankstelle, die die alte Migrol-Tankstelle ersetzt, neu in einem Spar express Shop einkaufen gehen.